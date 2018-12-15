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Пападопулос нацелился в конгресс: соратник Трампа надеется на победу

Политика

«Буду баллотироваться в конгресс»

Вашингтон, 15 декабря 2018, 02:38 — REGNUM  Планы на участие в выборах в конгресс США обозначил Джордж Пападопулос, бывший советник предвыборного штаба президента Соединенных Штатов, в Twitter.

«Буду баллотироваться в конгресс в 2020 году и надеюсь одержать победу», — написал Пападопулос.

Напомним, Пападопулос без малого неделю провел в тюрьме в Оксфорде из-за «российского вмешательства в выборы». В заключение он попал из-за ложных показаний спецслужбам, а освободился 7 декабря.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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