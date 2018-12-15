Осужденный Майкл Коэн опроверг заявления Трампа

Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Осужденный на три года тюремного заключения экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн опроверг заявления американского лидера о желании «опозорить президента США». Об этом Коэн заявил в интервью телеканалу ABC.

«Всё это — полная ложь. Я не собирался позорить президента. Он знает правду. Я знаю правду, многие люди знают правду… Я рассказал правду, я взял на себя ответственность за свои действия. А вместо того, чтобы взять на себя ответственность, он делает что? Он атакует мою семью», — заявил Коэн.

По словам Коэна, всё, что он заявил во время судебных заседаний, является чистой правдой, а заявления Трампа — ложью. При этом он подчеркнул, что не собирается один нести ответственность за «все грязные дела» американского президента.

«Во-первых, ничего в Trump Organization не делается без уведомления г-на Трампа. Он приказывал мне, как я заявил в своих показаниях, делать платежи, он приказывал мне участвовать во всех этих делах», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент США Дональд Трамп рассказал телеканалу Fox News, что не давал незаконных указаний своему экс-адвокату Майклу Коэну. По словам Трампа, все незаконное, что совершал Коэн, было сделано исключительно по его личной инициативе. Он считает, что Коэн пошёл на сделку с правосудием, чтобы опозорить Трампа и добиться смягчения наказания.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Никаких незаконных указаний я Коэну не давал