Суббота, 15 Декабря 2018 года
03:02:56 МСК

Осужденный Майкл Коэн опроверг заявления Трампа

Политика

По его словам, Трамп лжет и не хочет брать на себя ответственность

Вашингтон, 15 декабря 2018, 02:23 — REGNUM  Осужденный на три года тюремного заключения экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн опроверг заявления американского лидера о желании «опозорить президента США». Об этом Коэн заявил в интервью телеканалу ABC.

«Всё это — полная ложь. Я не собирался позорить президента. Он знает правду. Я знаю правду, многие люди знают правду… Я рассказал правду, я взял на себя ответственность за свои действия. А вместо того, чтобы взять на себя ответственность, он делает что? Он атакует мою семью», — заявил Коэн.

По словам Коэна, всё, что он заявил во время судебных заседаний, является чистой правдой, а заявления Трампа — ложью. При этом он подчеркнул, что не собирается один нести ответственность за «все грязные дела» американского президента.

«Во-первых, ничего в Trump Organization не делается без уведомления г-на Трампа. Он приказывал мне, как я заявил в своих показаниях, делать платежи, он приказывал мне участвовать во всех этих делах», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент США Дональд Трамп рассказал телеканалу Fox News, что не давал незаконных указаний своему экс-адвокату Майклу Коэну. По словам Трампа, все незаконное, что совершал Коэн, было сделано исключительно по его личной инициативе. Он считает, что Коэн пошёл на сделку с правосудием, чтобы опозорить Трампа и добиться смягчения наказания.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Никаких незаконных указаний я Коэну не давал

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить