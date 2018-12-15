Конституционный суд Молдавии продолжают строить под Плахотнюка

Кишинёв, , 01:42 — REGNUM Парламент Молдавии назначил депутата от правящей Демократической партии Раису Апольски должность судьи Конституционного суда Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, за ее кандидатуру проголосовали 54 депутата от правящей коалиции.

В уходящем составе парламента Апольски пзанимала должность председателем комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету. В Конституционном суде она заменит ушедшего в отставку судью Виктора Попу.

По информации молдавских СМИ, Апольски — родственница лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

В предыдущие дни в Конституционном суде Молдавии были назначены еще два новых судьи. Ими стали бывший генпрокурор Корнелий Гурин и депутат парламента от Демпартии, бывший коммунист и экс-глава Службы информации и безопасности Молдавии Артур Решетников.

Оба считаются ставленниками лидера правящей Демпартии и фактического руководителя Молдавии Владимира Плахотнюка, под чьим контролем в последние годы находился в том числе Конституционный суд Молдавии, не раз принимавший выгодные Плахотнюку политические решения.

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