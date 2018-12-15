Трамп определился с главой аппарата Белого дома

Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назначил Мика Мелвани главой аппарата Белого дома. Соответствующее объявление американский президент сделал в своем микроблоге в Twitter.

«Рад объявить, что Мик Мелвани, директор департамента управления и бюджета, назначен действующим главой аппарата Белого дома. Он заменит генерала Джона Келли, который преданно служил нашей стране. Мик отлично работал в администрации и я жду не дождусь, когда мы заработаем с ним в полную мощность и СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ! Джон останется на своем посту до конца года. Он ВЕЛИКИЙ ПАТРИОТ и я хочу лично поблагодарить его за службу!», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний руководитель аппарата Белого дома США Джон Келли заявил о намерениях подать в отставку. Американские СМИ называли различные кандидатуры на этот пост, включая экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи и зятя Трампа Джареда Кушнера. Сам президент Соединенных Штатов 10 декабря заявил, что уже совсем скоро определится с конкретной кандидатурой.

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