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Эрдоган потребовал от Эр-Рияда выслать в Турцию виновных в убийстве Хашогги

Политика

Ответственных за расправу над журналистам нужно экстрадировать в Анкару

Анкара, 15 декабря 2018, 01:18 — REGNUM  Требование выслать в Турцию ответственных за убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги выдвинул турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что саудовцами была организована и проведена «гнусная операция», в результате которой Хашогги принял мученическую смерть. Лица в Эр-Рияде должны ответить за всё, должны оказаться в Турции, где они совершили своё преступление.

Напомним, турецкие спецслужбы, расследуя исчезновение Хашогги в Стамбуле 2 октября, рассматривали убийство журналиста его соотечественниками в качестве основной версии. Анкара подозревает в организации убийства власть предержащих в Эр-Рияде.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ведет переговоры с ООН о международном расследовании убийства Хашогги. Он намекнул на то, что Эр-Рияду лучше пойти Анкаре навстречу, чтобы не возбуждать дела на международном уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция ведет переговоры с ООН о расследовании смерти Хашогги – Чавушоглу

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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