Президент Молдавии уверен, что народ его защитит

Кишинёв, , 00:49 — REGNUM Молдавский народ выйдет на улицу, если действующего президента попытаются лишить власти, заявил глава Молдавии Игорь Додон, передает NTV Moldova.

Молдавский президент предупредил, что попытки могут быть предприняты после выборов в парламент (февраль будущего года). По его словам, народ не позволит посягать на институт президентства.

Напомним, информация об очередном отстранении Додона появилась на фоне подготовки страны к парламентским выборам.

10 декабря председатель молдавского Конституционного суда Михай Поалелунжь заявил, что это нужно, чтобы утвердить пять утвержденных парламентом законов, не получивших, однако, одобрения президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, КС Молдавии заполняют людьми Владимира Плахотнюка — олигарха, председателя Демократической партии. Имена новых судей — Корнелиу Гурин (экс-генпрокурор) и Артур Решетников (бывший глава Службы информации и безопасности Молдавии).

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