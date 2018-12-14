Пушков: Порошенко разыгрывает сразу две партии перед выборами на Украине

Москва, , 23:59 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал два возможных сценария действий президента Украины Петра Порошенко в преддверии президентских выборов в стране.

Сенатор напомнил, что лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко ещё в июле предупреждала, что Порошенко может пойти на военную эскалацию для отмены выборов.

«Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий: массированная фальсификация для «демократической победы» в условиях предвоенной информационной лихорадки. Он разыгрывает обе партии», — написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года. Пётр Порошенко обещал, что введённое в ряде регионов страны до конца декабря военное положение не ограничит конституционные права граждан и «никаких отсрочек выборов» не будет. Однако позднее он не исключил, что проведению выборов может помешать «открытая вооружённая наземная агрессия страны-агрессора».

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