Боевики напали на военных в Руанде

Кигали, , 00:09 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме сообщил о вторжении боевиков «Сил освобождения Руанды» из Конго, 14 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению президента, вторжение, ставшее первым за два года, произошло в начале недели. В результате нападения погибли двое военных Руанды.

«Силы освобождения Руанды» ведут свою историю от отрядов хуту, причастных к геноциду в Руанде 1994 года, в ходе которого были убиты от 500 тыс. до миллиона представителей народности тутси.

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