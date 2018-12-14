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Помпео продолжит отстаивать в конгрессе США военную помощь саудитам

Политика

Резолюцию сената с призывом прекратить военную помощь Саудовской Аравии глава госдепа не поддерживает

Помпео продолжит отстаивать в конгрессе США военную помощь саудитам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Вашингтон, 14 декабря 2018, 22:27 — REGNUM  Вопрос о прекращении или продолжении военной помощи США Саудовской Аравии нуждается в дальнейшем обсуждении, сообщил 14 декабря журналистам на пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, консультации с конгрессом по данному вопросу будут продолжены.

Напомним, ранее сенат США принял резолюцию, призывающую администрацию Трампа прекратить военную поддержку Саудовской Аравии.

Тем не менее глава госдепа Помпео выступает против такого решения и считает его «несвоевременным».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в американском сенате одобрили резолюцию о прекращении помощи саудитам из-за «вторжения коалиции под эгидой Саудовской Аравии в Йемен три года назад».

По мнению ряда сенаторов, из-за этого в Йемене наблюдается «самый ужасный гуманитарный кризис на земле».

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