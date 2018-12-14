Псковский вице-губернатор подозревается в получении крупной взятки

Псков, , 22:26 — REGNUM Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова по факту получения им взятки в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Поводом для уголовного преследования вице-губернатора стали события 2013 года, когда, по версии следствия, директор одной из строительных компаний передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в Пскове, занизив его стоимость на сумму не менее 1,5 млн рублей.

За это Кузнецов должен был обеспечить строительной компании победу в конкурсе на право заключения государственного контракта на возведение медицинского учреждения в Псковской области.

Кузнецов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. В рабочем кабинете Кузнецова изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, в том числе ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонской Республике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Кузнецов на посту вице-губернатора Псковской области курирует сферы ЖКХ, дорожного строительства, вопросы транспорта и связи, тарифообразования.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

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