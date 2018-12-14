США ввели санкции за войну в Южном Судане

Вашингтон, , 22:04 — REGNUM Соединенные Штаты ввели санкции против участников гражданской войны в Южном Судане, 14 декабря передает агентство Associated Press.

Министерство финансов США ввело санкции против двоих граждан Южного Судана — бизнесмена Обаки Уильяма Олаво и чиновника Грегори Васили ‑ и израильского военного чиновника в отставке Исраэля Зива.

Согласно заявлению казначейства, указанные лица «подрывали мир, стабильность и безопасность» и «извлекали выгоду из страданий народа Южного Судана».

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