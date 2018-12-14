Пятница, 14 Декабря 2018 года
21:56:21 МСК

Херсонская область избавилась от «регионального» русского языка

Политика

Ранее аналогичное решение приняли в Харькове

Херсон, Украина, 14 декабря 2018, 21:32 — REGNUM  Депутаты Херсонского облсовета лишили русский язык статуса регионального, сообщило 14 декабря издание Liga.net.

Предложение на рассмотрение местного органа власти внёс депутат от президентской партии «Солидарность» Дмитрий Бутрий.

Напомним, 13 декабря аналогичное решение принял Харьковский областной совет. За то, чтобы избавиться от русского языка, проголосовали ¾ всех депутатов.

Читайте также: Власти Харьковской области отменили региональный статус русского языка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить