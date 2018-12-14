Депутат Рады обещает расправиться с провокаторами в балаклавах

Киев, , 20:31 — REGNUM Украинский депутат от фракции коалиции «Народный фронт» Игорь Лапин пообещал лично «поломать» провокаторов, которые в балаклавах появятся возле приходов украинских церквей. Соответствующее заявление Лапин сделал 14 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

«Наши люди не ходят в церкви в балаклавах. Поэтому любой человек, который будет замечен возле церкви, не важно какого патриархата, с явно провокационными намерениями, я говорю о балаклаве, должен быть скручен и направлен в правоохранительные органы. Это то, что мы должны сделать… Если я буду идти в церковь и увижу человека в балаклаве, извините, я его поломаю, только бы здоровья хватило», — добавил Лапин.

При этом депутат ожидает, что завтра, 15 декабря, в Киеве во время проведения объединительного собора украинских православных церквей Россия попытается организовать спецоперацию и провокации.

Кроме того, он считает, что в рамках переходного периода в создании Украинской поместной автокефальной церкви прихожане имеют право «гнать метлой» плохих батюшек.

«На Украине церковь всегда строили общины, а не патриархаты. Если батюшка себя плохо вел, то его селяне гнали метлой, приглашали другого. Мягкий переход должен быть инициирован снизу», — отметил Лапин.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии пройдет объединительный архиерейский собор украинских православных церквей. Избранный на соборе предстоятель поместной церкви Украины отправится в Константинополь за томосом.

Ожидается, что 6 января 2019 года накануне Рождества, на Сочельник Вселенский патриарх Варфоломей вручит украинскому предстоятелю томос.