МИД РФ: Осквернение памяти советских воинов — госполитика Польши

Москва, , 19:45 — REGNUM Министерство иностранных дел России выразило Польше решительный протест против политики систематического осквернения памяти героев, погибших в борьбе с нацизмом и требует восстановления памятника на братской могиле советских и польских воинов в Погожелице, указано в сообщении МИД РФ, опубликованном 14 декабря.

«Решительно протестуем против государственной политики Варшавы в мемориальных делах, оскверняющей память героев и жертв Второй мировой войны. Требуем незамедлительно принять меры к восстановлению обелиска на братской могиле в Погожелице», — указано в тексте российского внешнеполитического ведомства.

МИД России подчеркивает, что официальная политика Польши направлена на уничтожение народной памяти о подвиге Красной Армии в борьбе с нацизмом, и отмечает, что это «приобретает все более кощунственные формы».

Очередным проявлением этой политики стало решение региональной администрации Поморского воеводства демонтировать в Погожелице обелиск на братской могиле советских и польских воинов, павших в боях против нацистов в марте 1945 года.

«Основанием для этого решения якобы послужила рекомендация местного Института национальной памяти в рамках развернутой в стране «декоммунизации» общественного пространства. Сведения о том, что останки героев ранее эксгумировались и были перезахоронены в другом месте, отсутствуют», — указано в сообщении МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Польше приняли законопроект, в рамках которого предполагается снос советских памятников, из которых более двухсот являются памятниками бойцам и командирам Красной армии, освободившим в 1944—1945 гг. Польшу от нацистской оккупации.

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