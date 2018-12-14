«Калашниковы» из Парижа, с любовью: Франция начала прямые поставки оружия

Александр Шпунт, , 19:36 — REGNUM

На этой неделе Франция передала Центральноафриканской Республике 1400 автоматов АК-47 и три самолета-амфибии для вооруженных сил этой африканской страны. Министр обороны Франции Флоранс Парли лично наблюдала за передачей вооружения на церемонии на военной базе М'Поло в центральноафриканской столице Банги.

Французские военные чиновники заявили, что «калашниковы», переданные Францией, «являются подарком» — по их словам, в 2016 году их захватили на борту шхуны из Сомали, которая была перехвачена за нарушение эмбарго на поставки оружия Йемену.

Одна из беднейших стран мира, ЦАР пытается оправиться от гражданской войны 2013 года, которая разразилась, когда президент-христианин Франсуа Бозизе был свергнут исламистами-мусульманами из движения «Селека». В ответ на это христиане, которые составляют около 80% населения Центральноафриканской Республики, организовали отряды самообороны, назвавшие себя «анти-мачете» — имеется в виду местное холодное оружие, мачете, которое используют исламисты «Селеки» против гражданского населения.

В тот же день, когда министр обороны Франции Флоранс Парли перерезала красную ленточку на оружейных ящиках с «калашниковыми», во Франции по запросу Международного уголовного суда был арестован Патрис-Эдуард Нгаиссон, в прошлом руководитель отрядов самообороны. Он находился в Париже как международный спортивный чиновник — Нгаиссон является главой национальной федерации футбола своей страны. В феврале он был избран в исполком Африканской конфедерации футбола, руководящий орган по футболу на континенте. Тем не менее международный статус не остановил французских силовиков. Суд заявил, что коллегия судей, которая рассмотрела доказательства и одобрила ордер на арест, «нашла разумные основания полагать, что г-н Нгаиссон несет ответственность» — при этом не обременяя себя излишними деталями.

Следует отметить, что Международный уголовный суд и с случае с военными преступлениями в ЦАР по своей доброй традиции реализует на практике так называемое «бруклинское правосудие». До сих пор ни один из исламистов «Селеки» не подвергался публичному преследованию со стороны главного прокурора суда Фату Бенсуда — мишенью суда были только участники христианских отрядов самообороны.

За годы противостояния тысячи людей погибли в результате насилия, 700 000 были вынуждены покинуть свои дома и еще 570 000 бежали за границу — это в стране с населением всего в 4,5 миллиона человек. При этом армия ЦАР насчитывает всего 7 000 человек и не в состоянии как-то повлиять на ход конфликта, и поддерживаемое ООН центральное правительство контролирует лишь небольшую часть территории страны.

В 2013 году Совет Безопасности ООН ввел эмбарго на поставки оружия, и оно остается в силе и сегодня. Исключения делаются для поставок оружия для сил безопасности, которые предварительно одобрены комитетом ООН по санкциям. Группе поручено обеспечить, чтобы импортированное оружие не попадало в руки ополченцев в стране, подверженной коррупции.

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В прошлом году группа дала зеленый свет России на поставку в январе 1700 штук АК-47 национальным силам, и вот теперь дала свое согласие на французские поставки — тех же «калашниковых» и примерно в том же количестве.

При этом в июне Франция, Великобритания и США заблокировали запрос в ООН от ЦАР на проведение поставок китайского оружия.

«С точки зрения Франции, в принципе нет никаких препятствий для прекращения эмбарго», — заявил Парли на церемонии на военной базе М'Поло. Флоранс Парли отметила лишь, что «важно, чтобы это оружие после его доставки в вооруженные силы Центральной Африки можно было идентифицировать, хранить и отслеживать».

Трудно сказать, чего больше в этом заявлении — политической наивности госпожи министра или результата настойчивых просьб руководства Центральноафриканской республики, лавирующих между русскими и китайскими лоббистами, для которого эмбарго сужает пространство для таких маневров.

Франция, бывшая колониальная метрополия ЦАР, посылала 2000 военнослужащих, чтобы подавить мятежников «Селеки», — но, как и в Мали, свернула операцию в 2016 году, после избрания президента Фостена-Арканжа Туадера. Сегодня в ЦАР около 200 военнослужащих Пятой республики, которые осуществляют поддержку государственных вооруженных сил и миротворческой миссии ООН. Одновременно Франция является основным партнером ЦАР для «помощи в целях развития», предоставляя ежегодно 147 миллионов долларов.

Примерно столько же имеет Россия — 170 инструкторов, которые обеспечивают защиту интересов русских горнодобывающих компаний в ЦАР. Формально только пять из них являются действующими военнослужащими с мандатом ООН, остальные имеют от Объединенных Наций гражданский мандат.

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Китай в Центральноафриканской Республике действует через государственную китайскую корпорацию «Поли Текнолоджис», образованную НОАК, официальный вид деятельности которой — торговля оружием. При этом в 2007 году правительство ЦАР подписало с компанией «Поли Текнолоджис» договор о… разведке и добыче нефти. Казалось бы, при чём здесь китайское оружие? Африканские издания утверждают, что контракт действовал десять лет, до 2017 года, но и после его окончания «Поли Текнолоджис» из ЦАР не уходила, оставаясь де-факто представительством НОАК и китайского оборонного комплекса в стране. Численность «сотрудников» «Поли Текнолоджис» в ЦАР и их вооружение никогда не объявлялась.

Вчера Россия и Китай воздержались во время ежегодного голосования в Совете Безопасности ООН о продлении разрешения на деятельность миротворческой миссии в ЦАР. Сейчас службу в миссии несут более 12 тысяч военнослужащих и полицейских.

Москва и Пекин мотивировали свою позицию тем, что в тексте проекта резолюции, предложенной французами, «не упоминаются российские инициативы по оказанию помощи ЦАР» — и, соответственно, они не могут получить международного статуса как часть операций ООН. Итоги голосования на заседании Совбеза показывают, что США и КНР намерены усилить свое влияние в ЦАР без обвинений во вмешательстве, не санкционированном Объединенными Нациями.

В тот же день свою африканскую стратегию представила администрация президента США Дональда Трампа. ИА REGNUM первым из русских медиа рассказало о деталях этой стратегии незадолго до ее официального объявления. По словам Джона Болтона, советника по национальной безопасности администрации президента Трампа, «Соединенные Штаты собираются противостоять росту влияния России и КНР на африканском континенте».

Пружина политического противостояния вокруг сфер влияния в Африке закручивается со скоростью нескольких событий за каждый политический день.

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