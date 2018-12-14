Законопроект об автономном Рунете предполагает киберучения

Москва, 14 декабря 2018, 19:30 — REGNUM Законопроект об автономном интернете предполагает установку операторами связи «технических средств противодействия угрозам», передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.
Операторы связи должны «обеспечить установку в своей сети связи технических средств противодействия угрозам», в течение трех дней предоставить информацию в Роскомнадзор об их установке.
Прописано, что «линии связи (их функциональные элементы или ресурсы), пересекающие Государственную границу Российской Федерации, передаются во владение или пользование на основании договоров об использовании, которые включают в себя информацию о назначении использования таких линий связи (их функциональных элементов или ресурсов), а также о применяемых для этих целей средствах связи». Владельцы таких линий связи уведомляют Роскомнадзор о маршрутизации.
Меры реагирования на угрозы определит правительство РФ.
При этом Роскомнадзор «предоставляет на безвозмездной основе операторам связи технические средства противодействия угрозам целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории Российской Федерации сети ''Интернет» и сети связи общего пользования», следует из документа. Роскомнадзор «устанавливает порядок, сроки и технические условия установки технических средств противодействия угрозам, а также требования к сетям связи при использовании таких технических средств».
Проект закона подразумевает и учения интернет-безопасности.
«С целью повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи Российской Федерации проводятся учения, положение о проведении которых устанавливает правительство Российской Федерации», — прописано в проекте закона.
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