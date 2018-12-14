Политолог считает, что Киев проиграет, если начнёт прямые переговоры с РФ

Киев, , 19:23 — REGNUM Украина проиграет, если начнет прямые переговоры с Россией о возврате под контроль Киева отдельных регионов Донбасса. Об этом 14 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог Тарас Чорновил, комментируя заявление лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко о готовности вступить в прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Есть вопрос о прямых переговорах. Это хуже и это опаснее, потому что в прямых переговорах мы проигрываем, потому что с Россией нельзя вести переговоры. Когда мы сами ведём переговоры с Россией без посредников, Россия очень боится наших санкций? Поверьте, не особо. Она боится западных санкций», — считает Чорновил.

При этом политолог отметил, что США откажутся вести переговоры по украинскому вопросу с Россией и Китаем в формате «Будапешт плюс».

«Так называемый «Будапешт плюс» предусматривает участие США. При этом Россия будет настаивать на участии Китая. США и Китай за одним столом по украинскому вопросу не будут сидеть… Американцы ранее четко сказали, что не купятся на эту московскую сказочку», — добавил Чорновил.

Как сообщало, 13 ноября ранее Юлия Тимошенко заявила о готовности вести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, для урегулирования конфликта в Донбассе следует вести переговоры в формате «Будапешт плюс», не отказываясь от нормандского и минского вариантов. «Нам нужен новый формат «Будапешт плюс», чтобы в переговорном процессе принимали участие лидеры стран, подписавших Будапештский меморандум», — добавила Тимошенко.