Сербия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за событий в Косово

Белград, , 19:00 — REGNUM Белград намерен просить о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в крае Косово, парламент которого 14 декабря принял пакет законопроектов о создании вооружённых сил. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Это самая прямая угроза миру и стабильности в регионе и безопасности сербов, проживающих в Косово и Метохии», — приводит слова министра «Танюг».

Как передавало ИА REGNUM, парламент Косово сегодня утвердил решение о преобразовании действующих в крае сил безопасности в полноценные вооружённые силы, что является прямым нарушением резолюции СБ ООН 1244, которая допускает пребывание на территории края исключительно многонациональных сил под международным контролем.

Пакет законопроектов был принят единогласно без участия депутатов от партии «Сербский список», представляющей интересы косовских сербов, которые бойкотировали заседание.

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