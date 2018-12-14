Украинцам и власти предложили разорвать коррупционный договор

Киев, , 18:59 — REGNUM Украинский народ воюет на два фронта — «с Россией и с украинскими властями». Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Мы — воюющая страна, но правил и законов нет. Кроме того, что мы воюем с Россией, то у нас ещё народ воюет против власти, а власть воюет против народа, слава Богу, не оружием. Это тоже надо понимать», — сказал Карасев.

По его словам, на Украине проблема «евробляхеров» (собственников автомобилей на европейских номерах, которые ввезены в страну без уплаты налогов) приобрела «государственный масштаб».

«Надо сделать так, чтобы протест был цивилизованным — нельзя перекрывать дороги, когда страна в такой ситуации. Но и властям нужно не перекрывать кислород людям. Они перекрывают дороги, потому что им перекрывают кислород. Власть перекрывает кислород людям, им нечем дышать, жить не за что», — добавил Карасев.

Он призвал власти и украинский народ разорвать коррупционный договор.

«Хватит этого договора — мы занимаемся большой коррупцией наверху, а вы занимаетесь маленькой коррупцией на низу. Он ведет нас в тупик… Мы выходим на проблемы нашего бытия… И власть и простые люди научились жить без государства. Власть эксплуатирует государство, используя коррупционные схемы, в том числе и на таможне. Когда таможня с этого имеет, это значит, что государства нет. Таможенник ворует у людей… И люди научились выживать отдельно, помимо государства, говорят: не мешай нам государство», — добавил Карасев.

Политолог отметил, что в настоящее время на Украине и власти, и народ заинтересованы в слабости государства.

«Люди действительно научились сами выживать, автопрома — нет, работы — нет, рабочих мест — нет. А что есть? Есть бедность, есть жадность и есть тупость — три составляющие нашего бытия. Знаете, что самое прискорбное в этой ситуации? Слабость государства — благо для всех, и для власти, которая говорит от имени государства, и для тех, кто хочет обойти государство при помощи разного рода схем. Все заинтересованы в том, чтобы государство было слабым, чтобы оно не вмешивалось к автомобилистам, и они дальше привозили из Европы старые автомобили, занимались извозом и другими махинациями на низовом уровне», — пояснил Карасев.

В то же время он признал, что «еврономера» вредят экологии и создают опасность для дорожного движения.

«Рано или поздно этот нарыв должен был вскрыться, почему? Потому что экология, безопасность на дорогах, третье — налоги все-таи надо платить или нет? Где-то надо деньги на войну брать, потому что военно-фискальные поборы увеличиваются с каждым днем… Это стало противоречить интересам всех, когда такие машины, которые ездят по Киеву или по другим городам нарушают экологию и безопасность людей. Это уже интересы общества», — рассказал Карасев.

Политолог также призвал Раду и правительство заняться развитием украинского автопрома.

«Государству нужно думать, как восстановить автопром. И это касается не только автопрома», — подытожил Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре депутаты украинского парламента и специалисты минфина подготовили ряд изменений во временный порядок таможенного оформления транспортных средств, которые касаются корректировки стоимости растаможки. Так, если владелец авто на иностранной регистрации подтвердит документально стоимость машины, таможенная стоимость корректироваться не будет.

Как отметила глава комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, «если лицо, которое осуществляет таможенное оформление авто, предоставит официальные документы, которые подтверждают заявленную стоимость транспортного средства, в частности банковские платежные документы или договор купли-продажи, или копии таможенных деклараций страны отправления, таможенная стоимость корректироваться не будет».

В противном случае таможенные органы будут вправе проверить достоверность заявленной стоимости авто. Проверка будет базироваться на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране последней регистрации авто, добавила глава комитета. В случае если стоимость авто, по которому осуществляется таможенное оформление, равна или выше нижней границе диапазона стоимости аналогичного транспортного средства без НДС, заявленная таможенная стоимость не будет корректироваться. Если ниже — таможенная стоимость авто будет устанавливаться не выше уровня нижней границы такого диапазона.