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Баку искренне настроен на продолжение переговоров по Карабаху: Лавров

Политика

Лавров также выразил надежду, что армянская сторона после формирования нового правительства будет готова возобновить переговорный процесс

Баку искренне настроен на продолжение переговоров по Карабаху: Лавров
Иллюстрация:  mid.ru
Сергей Лавров

Баку, 14 декабря 2018, 18:23 — REGNUM  Азербайджанская сторона искренне настроена на продолжение переговоров по урегулированию карабахского конфликта, в беседе с журналистами в Баку заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает azatutyun.am.

Лавров сообщил журналистам, что вчера у него была очень продолжительная и подробная беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы почувствовали его искренний настрой на то, чтобы переговоры возобновить, чтобы искать конструктивные развязки», — сказал глава МИД РФ.

«Россия как страна, которая является близким партнером Азербайджана и Армении и сопредседателем Минской группы ОБСЕ, будет делать все, чтобы создать необходимые условия для достижения компромисса», — подчеркнул он.

Лавров также выразил надежду, что армянская сторона после формирования нового правительства будет готова возобновить переговорный процесс.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия продолжит содействовать прямому диалогу Баку и Еревана: Лавров

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Нагорно-карабахский конфликт
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