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Украинскому правительству предложили отменить поезда в Россию

Политика

Украина хочет дать ответ РФ на ситуацию в Азовском море

Киев, 14 декабря 2018, 18:37 — REGNUM  Министерство инфраструктуры Украины внесло на рассмотрение правительства предложение об отмене железнодорожного сообщения с Россией, заявил глава министерства Владимир Омелян, сообщило 14 декабря информационное агентство «УНН».

"Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение кабинета министров, мы его обосновали с нашей точки зрения. Ждём ответ. Решения пока нет», — рассказал министр.

Напомним, прекращение железнодорожного сообщения с Россией рассматривают на Украине как ответ на действия РФ на Азовском море.

Напомним также, украинские власти заговорили о разрыве железнодорожного сообщения с Россией ещё в августе 2018 года. По оценкам экспертов, заработка лишатся около пяти тысяч сотрудников «Укрзализныци», а также их семьи. Российское направление — одно из самых выгодных на украинской железной дороге.

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