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В Ленинградской области заступает на боевое дежурство новый дивизион С-400

Политика

Почти год этот дивизион оставался в опытно-боевом режиме

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 14 декабря 2018, 17:46 — REGNUM  В Ленинградской области встает на боевое дежурство новый дивизион зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщает 14 декабря ТАСС со ссылкой на представителя командования Западного военного округа.

Уточняется, что дивизион дислоцирован в районе города Луга Ленинградской области и начнет контролировать воздушное пространство западных рубежей России 20 декабря.

По информации агентства, ранее этот дивизион около года оставался в режиме опытно-боевого дежурства.

Как сообщало ИА REGNUM, российские ЗРС ПВО С-400 «Триумф» предназначены для уничтожения всех типов воздушных целей и средств воздушно-космического нападения на расстоянии до 400 км.

На данный момент ЗРС С-400 считается одной из самых эффективных систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире.

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Вооруженные силы России
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