Арест российского военнослужащего в Армении дал повод прозападной прессе

Гюмри, Армения, , 17:39 — REGNUM Посольство России в Армении призывает не политизировать убийство 57-летней жительницы города Гюмри Джульетты Гукасян, по подозрению в совершении которого арестован военнослужащий 102-й российской военной базы.

«Наше внимание привлекла непрекращающаяся волна эмоциональных комментариев вокруг произошедшего в Гюмри трагического инцидента. Как и прежде, призываем не политизировать эту тему, не делать поспешных выводов и не препятствовать армянским правоохранительным органам в их работе», — заявило посольство, в то же время выразив соболезнования семье погибшей.

57-летняя Джульетта Гукасян была жестоко избита рано утром 2 декабря и скончалась по дороге в больницу.

Примерно через неделю после инцидента Генпрокуратура Армении заявила, что по подозрению в убийстве задержан российский военнослужащий, не сообщив других подробностей.

Российское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что арестованный военнослужащий в настоящее время содержится на территории российской военной базы.

Генеральная прокуратура Армении пока эту информацию не подтверждает и не опровергает.

Если российский военнослужащий действительно находится на территории российской военной базы, то, как и в случае с Валерием Пермяковым, который убил в Гюмри семь человек, он не может быть передан Армении, так как военная база считается территорией России, а российская конституция запрещает передавать граждан России другому государству. В этом случае назревает новый скандал, который уже подогревают некоторые прозападные и оппозиционные армянские СМИ и политологи. Вот последний пример.

Издание tert. am побеседовало с армянским политологом Гагиком Амбаряном, который заявил: «Как получается, что совершивший на территории Армении преступление российский военнослужащий оказался на российской военной базе?»

Политолог напомнил, что, будучи в оппозиции, Никол Пашинян резко критиковал власти, что те во всём уступали российской стороне.

«Теперь он власть, и мне как гражданину Армении интересно, что делают они, чтобы не уступать российской стороне. Более того, нет никакого изменения в поведении, как прежние власти передавали российских военных преступников российской стороне, и те отбывали наказание на территории российской военной базы, так и новые власти. Какая разница?» — сказал Амбарян.