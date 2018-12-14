Грузия: Мэрия Телави отказала в проведении акции рядом с местом инаугурации

Телави, Грузия, , 17:31 — REGNUM

Мэрия города Телави, где 16 декабря должна состояться инаугурация президента Грузии, отказала «Единому национальному движению» в выдаче разрешения на проведение акции протеста рядом с местом инаугурации.

Местные власти предложили оппозиции перенести акцию на другое, альтернативное место и в официальном уведомлении одним из таких мест указали улицу 9 апреля.

По заявлению мэра Телави Шоты Нареклишвили, оппозиция требовала выделения места, на котором, согласно плану инаугурации, будут проводиться основные мероприятия, а так как на церемонию ожидают представительные зарубежные делегации, службы, которые обеспечивают безопасность участников мероприятия, потребовали, чтобы это место оппозиции не предоставлялось. По его же словам, «Единое национальное движение» свободно может выразить свой протест в другом месте, о чем его надлежащим образом уже уведомили.

Несмотря на отказ, соратники экс-президента Михаила Саакашвили планов менять не собираются и ожидают своих сторонников в Телави, чтобы на глазах у представительных гостей выразить свой протест против назначения угодного нынешнему правителю Грузии президента — Саломе Зурабишвили.

Заявление от имени партии о принятом ею решении сделал руководитель избирательного штаба бывшего кандидата от ЕНД Григола Вашадзе, лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

По его словам, мэрия Телави нарушила закон, так как не имеет права ни запрещать проведение акции, ни разрешать ее. По заявлению Вашадзе, оппозиция была обязана поставить мэрию в известность о месте проведения акции, что и сделала, а планов и места проведения акции менять не будет.

«В воскресенье, 16 декабря, в 9 часов утра мы соберемся у центрального офиса ЕНД на аэропортовской трассе и все вместе организованно, на машинах направимся в Телави, где примем участие в акции протеста и мирно выразим протест против того, что Саломе Зурабишвили в результате инаугурации станет президентом Грузии», — заявил Вашадзе.

Так как лидеры правящей партии «Грузинская мечта» в комментариях относительно планов оппозиции высказывали опасения, что соратники Саакашвили могут устроить провокации в день инаугурации, Вашадзе заявил, что провокатором является сама «Грузинская мечта», и пообещал, что акция оппозиции будет мирной и пройдет в рамках закона.

Как сообщалось ранее, 28 ноября состоялся второй тур выборов президента Грузии, победу в котором одержала независимый, но поддержанный правящей партией кандидат Саломе Зурабишвили. «Единое национальное движение» не признало результаты выборов и 2 декабря провело предупредительную акцию на проспекте Руставели у здания парламента, где сообщило, что следующая, более масштабная акция состоится там же в день инаугурации новоизбранного президента 16 декабря. Выступавшие на акции лидеры ЕНД прямо грозились сорвать инаугурацию и выставить Зурабишвили в неприглядном свете перед всем миром.

Вероятно, с целью предотвращения возможных эксцессов, правительство Грузии приняло решение об изменении места проведения инаугурации и основную церемонию принятия присяги перенесло в Телави. А так как грузинское законодательство предусматривало проведение инаугурации в здании парламента в Тбилиси, президент Грузии издал новый указ, которым внес соответствующие изменения в указ от 2001 года. После этой информации лидеры ЕНД резко поменяли свои планы и заявили, что эпицентр акции протеста переносят в Телави и проведут ее рядом с дворцом Ираклия Второго, где будет проходить главная церемония инаугурации.