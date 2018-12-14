Михаил Делягин: Мария Бутина осмелилась сеять инакомыслие в США

Москва, , 17:32 — REGNUM Власти США взяли курс на полную самоизоляцию, продиктованную нежеланием знать что-либо не связанное с американской же пропагандой, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что арестованная властями США гражданка России Мария Бутина в суде частично признала себя виновной в сговоре с целью нанесения вреда Соединённым Штатам.

«Госпоже Бутиной ставят в вину то, что она осмелилась сеять инакомыслие в США, — сказал Делягин. — Вина Бутиной заключается в том, что она встречалась с американскими официальными лицами и смела высказывать им своё мнение, которое не во всём совпадало с официальным мнением американского правительства. Цель — разорвать любую возможность для американской элиты узнавать что-то не связанное с американской же пропагандой. Полная самоизоляция».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, содержащаяся под стражей в США гражданка России Мария Бутина пошла на сделку с американским правосудием для того, чтобы скорее вернуться на родину.

«Смысл этой сделки заключался в том, чтобы выторговать возможность как можно поскорее освободиться и вернуться на родину», — полагает Лавров.

Также глава МИД РФ добавил, что российская гражданка продолжает находиться в тяжелейших условиях.

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