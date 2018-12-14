Боевики атаковали колонну военных на юго-западе Пакистана

Исламабад, , 17:43 — REGNUM Военная колонна армии Пакистана попала под серьезный обстрел в провинции Белуджистан, вблизи границы с Ираном, 14 декабря передает агентство Reuters.

По сообщению представителя властей провинции Захура Ахмеда Буледи, в результате нападения на горной дороге в районе Кеча погибли шестеро военнослужащих.

Пока неясно, кто совершил нападение, — в Белуджистане действуют как радикальные исламисты, так и группировки сепаратистов-белуджей.

Читайте также: Пакистанская полиция разогнала массовый протест в Карачи