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Боевики атаковали колонну военных на юго-западе Пакистана

Политика

Погибли шестеро военнослужащих

Исламабад, 14 декабря 2018, 17:43 — REGNUM  Военная колонна армии Пакистана попала под серьезный обстрел в провинции Белуджистан, вблизи границы с Ираном, 14 декабря передает агентство Reuters.

По сообщению представителя властей провинции Захура Ахмеда Буледи, в результате нападения на горной дороге в районе Кеча погибли шестеро военнослужащих.

Пока неясно, кто совершил нападение, — в Белуджистане действуют как радикальные исламисты, так и группировки сепаратистов-белуджей.

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