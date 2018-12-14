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ВВС США атаковали талибов* в афганской провинции Кундуз

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 14 декабря 2018, 17:39 — REGNUM  По сообщениям афганских чиновников, в результате атаки ВВС США в провинции Кундуз были убиты не менее 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 14 декабря передает агентство Associated Press.

Само исламистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и местные жители утверждают, что в результате атаки в Кундузе погибли 60 мирных жителей.

Представитель армии США Дебра Ричардсон пояснила журналистам, что командование «очень серьезно» относится к информации о жертвах среди мирных жителей, однако удары наносились по боевым позициям по запросу афганских сил безопасности.

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