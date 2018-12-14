Симферопольских депутатов заподозрили в коррупции

Симферополь, , 17:00 — REGNUM Городской совет Симферополя применит дисциплинарную ответственность по отношению к нескольким своим депутатам, которые нарушили антикоррупционное законодательство. Соответствующее решение принято на очередном заседании горсовета 14 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно проекту постановления, речь идёт о четырех депутатах-единороссах. Однако, учитывая, что глава Крыма Сергей Аксёнов ранее направил в горсовет в отношении этих депутатов заявления с отметкой «для служебного пользования», конкретные факты нарушений не раскрываются.

«Принять к сведению заявление главы Республики Крым о применении дисциплинарного взыскания в отношении депутатов Симферопольского городского совета», — говорится в документе.

Нарушителям также напомнили о соблюдении федерального закона «О противодействии коррупции», нормативных правовых актах по вопросам противодействия коррупции и недопустимости в дальнейшем предоставления неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Конкретные факты нарушений не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре руководство республики инициировало вопрос о досрочном прекращении полномочий девяти муниципальных депутатов, которые не представили главе РК сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

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