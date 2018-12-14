В Пскове задержан вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов

Псков, , 16:50 — REGNUM В администрации Псковской области официально подтвердили факт проведения следственных действий в отношении заместителя губернатора Александра Кузнецова.

«Губернатор Михаил Ведерников сказал, что региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации», — сообщили в службе администрации.

За подробностями журналистов направили в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. Официальных комментариев от следственных органов пока нет.

По данным псковских СМИ, Кузнецов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Кузнецов занимает пост вице-губернатора Псковской области с февраля 2012 года. Он курирует сферы ЖКХ, дорожного строительства, тарифообразования, вопросы транспорта и связи.