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В Пскове задержан вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов

Политика

Предположительно, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий

Псков, 14 декабря 2018, 16:50 — REGNUM  В администрации Псковской области официально подтвердили факт проведения следственных действий в отношении заместителя губернатора Александра Кузнецова.

«Губернатор Михаил Ведерников сказал, что региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации», — сообщили в службе администрации.

За подробностями журналистов направили в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. Официальных комментариев от следственных органов пока нет.

По данным псковских СМИ, Кузнецов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Кузнецов занимает пост вице-губернатора Псковской области с февраля 2012 года. Он курирует сферы ЖКХ, дорожного строительства, тарифообразования, вопросы транспорта и связи.

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