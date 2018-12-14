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Еврокомиссия начала подготовку к российскому «вмешательству» в выборы

Политика

Власти ЕС опасаются, что тратят на борьбу с «дезинформацией из России» меньше, чем Кремль — на саму «дезинформацию»

Рим, 14 декабря 2018, 16:40 — REGNUM  Еврокомиссия начала готовиться к противодействию российскому вмешательству в выборы в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года, сообщает Affari Italiani в пятницу, 14 декабря.

При этом у властей ЕС есть опасения, что средств на такую борьбу они выделяют значительно меньше, нежели «Кремль потратит на свое вмешательство». Расходы Евросоюза на борьбу с дезинформацией в 2019 году будут увеличены с 1,9 до 5 млн евро. При этом в профильных агентствах ЕС всего 14 сотрудников, и только четверо из них напрямую занимаются борьбой с дезинформацией.

Издание цитирует вице-президента Еврокомиссии Андруса Ансипа, который заявил, что более 80% «влияющих на Евросоюз кампаний по дезинформации» имеют российское происхождение.

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