Еврокомиссия начала подготовку к российскому «вмешательству» в выборы

Рим, , 16:40 — REGNUM Еврокомиссия начала готовиться к противодействию российскому вмешательству в выборы в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года, сообщает Affari Italiani в пятницу, 14 декабря.

При этом у властей ЕС есть опасения, что средств на такую борьбу они выделяют значительно меньше, нежели «Кремль потратит на свое вмешательство». Расходы Евросоюза на борьбу с дезинформацией в 2019 году будут увеличены с 1,9 до 5 млн евро. При этом в профильных агентствах ЕС всего 14 сотрудников, и только четверо из них напрямую занимаются борьбой с дезинформацией.

Издание цитирует вице-президента Еврокомиссии Андруса Ансипа, который заявил, что более 80% «влияющих на Евросоюз кампаний по дезинформации» имеют российское происхождение.