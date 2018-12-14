На инаугурацию президента Грузии приедет президент Армении

Тбилиси, , 16:39 — REGNUM На инаугурацию президента Грузии приедет ее армянский коллега Армен Саркисян, сообщила на брифинге 14 декабря заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе.

По ее же информации, в числе представительных зарубежных гостей также будут спикеры парламентов Азербайджана, Сербии, Литвы, маршат Сената и руководитель канцелярии президента Польши, заместитель председателя законодательного органа Белоруссии, а также министры иностранных дел и руководители ряда других правительственных ведомств из других стран. В числе почетных гостей церемонии будет и бывший президент Франции Николя Саркози.

По словам Хатуны Тотладзе, присутствие на церемонии инаугурации пятого президента Грузии таких высокопоставленных гостей свидетельствует о значительной роли страны в мировом сообществе.

В общей сложности, по ее же информации, на инаугурацию прибудут до 150 представителей из 55 стран мира, а также представаители ведущих международных организаций.

«В рамках визита гости проведут двусторонние встречи как с президентом Грузии, так и с другими представителями исполнительной и законодательной власти», — заявила Тотладзе.

Напомним, что объявленная победителем второго тура выборов президента Грузии Саломе Зурабишвили вступит в должность президента после церемонии инаугурации, которая должна состояться 16 декабря. Второй тур проходил 28 ноября, а его итоги ЦИК Грузии окончательно объявил сегодня, 14 декабря.