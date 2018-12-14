Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана

Махачкала, , 16:33 — REGNUM Завершились обыски в администрации Бабаюртовского района Дагестана. Задержаны глава муниципалитета Эльдар Карагишиев и начальник финансового отдела, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе района.

По теме: В кабинете главы одного из районов Дагестана проходят обыски

Напомним, следственные мероприятия в здании администрации района проводились с самого утра. Обыски, по неподтвержденным данным, связаны с расследованием уголовного дела о хищения бюджетных средств в размере 9,5 млн рублей, предназначенных для ремонта одной из школ села Бабаюрт. В момент прихода силовиков Карагишиев отсутствовал на рабочем месте, его не застали и по месту жительства. Правоохранительные органы республики по-прежнему не сделали никаких официальных заявлений.

Эльдар Карагишиев занимает кресло главы Бабаюртовского района Дагестана с декабря 2015 года. Прежде, около 10 лет — с 2000 по 2009 годы — он работал в органах прокуратуры муниципалитета.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу Бабаюртовского района Дагестана силовики не нашли на рабочем месте