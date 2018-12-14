Affari Italiani: после выборов в Европарламент Европа уже не будет прежней

Рим, , 16:26 — REGNUM Выборы в Европарламент в мае 2019 года радикально изменят политическую ситуацию в Европе, пишут обозреватели Affari Italiani в пятницу, 14 декабря.

Европа больше не будет прежней: как показывают все национальные выборы, начиная с Brexit, растет популярность тех политических сил, которые оппонируют действующим властям ЕС, отмечают журналисты.

Евросоюзом перестанет руководить франко-германский альянс, полагают авторы: Эммануэль Макрон загнан в тупик акциями оппозиции, а Ангела Меркель уже «уходит в закат», к тому же ей нужно разбираться с проблемой миграции, иначе оппоненты из правых партий могут набрать слишком много голосов.

Особую роль в этой предвыборной кампании сыграет Дональд Трамп, который поддерживает все те политические силы, что выступают за перемены в ЕС, от нового правительства Италии до протеста «желтых жилетов». Целью Трампа тоже является уход нынешних лидеров ЕС, которые становятся его оппонентами, отмечают обозреватели издания.

Популярность обеих групп оппозиции, сторонников национальных суверенитетов (Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и др.) и борцов с истеблишментом («Движение 5 звезд», «Желтые жилеты» и др.) растет, действующие же власти ЕС, «народники» и «социалисты», будут отодвинуты на второй план, допускают авторы.

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