Игорь Албин назван самым влиятельным чиновником Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Самым влиятельным чиновником Санкт-Петербурга назван вице-губернатор Игорь Албин. За него отдали голоса большинство опрошенных «Фонтанкой» и «Городом 812» экспертов. И это неудивительно, поскольку у вице-губернатора очень прочные позиции в Смольном.

Игорь Албин вошел в состав правительства Северной столицы в ноябре 2014 года, когда был назначен вице-губернатором города. Он всегда отвечал за наиболее сложные участки петербургского хозяйства. Его имя упоминается в статьях о ЖКХ, стадионе на Крестовском, выкупе теплосетей у «Газпрома», строительстве метро или, скажем, Восточного скоростного диаметра. С Албиным связывают и борьбу за увеличение доли города в капитале компании «Метрострой».

Отметим, что Игорь Албин не впервые становится чиновником года. Ранее, в декабре 2015-го, вице-губернатор попал в «Топ 100» газеты «Деловой Петербург». Албин лидировал в списке лучших топ-менеджеров Петербурга и Ленинградской области, чьи решения имеют ключевое значение для рынка региона.

У Игоря Албина в прошлом имеется и богатый опыт министерской работы. С 2000 года по 2004 год он занимал пост заместителя министра транспорта России, а с 2012 по 2014 год был министром регионального развития нашей страны. Для Петербурга опыт Игоря Албина неоценим.

Напомним, рейтинг влияния по версии журнала «Город 812» и интернет-газеты «Фонтанка» составляется изданиями с 2008 года. Нынешняя церемония награждения победителей прошла 13 декабря в главном штабе Государственного Эрмитажа. Игорю Албину вручили диплом и «сферу влиятельности». «Волшебный» шар, «исполняющий желания», вручил известный петербургский журналист Андрей Константинов, автор идеи и один из основателей главного профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо».