Вице-премьер Италии: у Евросоюза разные «правила» для разных стран

Рим, , 16:13 — REGNUM Власти ЕС действительно подходят с разными «правилами» к разным странам союза, заявил журналистам в пятницу, 14 декабря, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает информагентство Askanews.

Ди Майо согласился с тем, что сомнения Еврокомиссии в утверждении бюджета Италии с дефицитом 2,04% ВВП и одновременно готовность той же комиссии утвердить бюджет Франции с дефицитом 3,4% свидетельствует о ее предвзятости.

Вместе с тем вице-премьер заявил, что не хотел бы развивать тему, потому что в эти часы премьер-министр Джузеппе Конте и министр экономики Джованни Триа проводят переговоры по данному вопросу, и он не хотел бы осложнить эти переговоры своими заявлениями.

Цель правительства — достичь компромисса с Еврокомиссией и вместе с тем выполнить все данные избирателям обещания, подтвердил Ди Майо.

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Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) приняло решение о повышении дефицита бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Кроме того, они считают действия Еврокомиссии предвзятыми, ведь комиссары разрешали и разрешают другим странам, где у власти находятся их политические союзники, утверждать более высокий уровень дефицита.

Министры отказались от внесения изменений в бюджет, Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. Стороны продолжили переговоры. 12 декабря правительство предложило Еврокомиссии снизить дефицит до 2,04% ВВП. Днем позже еврокомиссар Пьер Московиси заявил, что в комиссии считают и такое снижение уровня дефицита недостаточным.