Митрополит Павел призвал Киев прекратить политическое давление на УПЦ

Киев, , 15:55 — REGNUM Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел призвал украинские власти прекратить оказывать давление на себя и УПЦ. Соответствующее заявление Павел сделал 14 декабря.

«Нужно донести нашим депутатам, нашим законодательным органам, что это не надо делать, потому что это саботаж не против меня, а против святой церкви, против самого Христа. Но не забывайте, что заканчивается время и термин президентов, Верховной рады, кабинета министров. Мы были, есть и будем», — считает Павел.

При этом он сообщил, что и ранее подвергался «угнетениям» от бывших украинских властей.

«Я на протяжении 25 лет наместничества видел, слышал и испытал угнетения от президентов, угнетения от кабмина, угнетения от политических партий. Имя Христа, которое вы хулите, оно для меня лучшее. Меня это укрепляет, поэтому чем больше вы будите гнобить церковь, оскорблять верующих людей, тем больше вы себе подписываете позорный приговор. Ирод тоже выступал против Христа, выступали в 17-м году — разрушали храмы. Я не хотел бы, чтобы ваша судьба сравнивалась с этими людьми», — сказал Павел.

«Еще раз отмечаю, какой бы вы не были веры — униат, католик, протестант, православный любой конфессии, старайтесь жить так, чтобы, оглянувшись назад, не было стыдно за прожитые годы, сказал Достоевский», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября министерство культуры Украины потребовало от канонической УПЦ прекратить незаконное строительство на территории Киево-Печерской лавры в Киеве. В министерстве напомнили, что УПЦ нарушает законодательство Украины об охране памятников, поскольку Киево-Печерскоая лавра является объектом в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, 30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Павла. Обыски проходили в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам») Уголовного кодекса Украины. Также обыски прошли в помещениях лавры в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной розни.