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Прокуроры США заинтересовались пожертвованиями на инаугурацию Трампа

Политика

Основное внимание следствия будет направлено на транши из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ

Прокуроры США заинтересовались пожертвованиями на инаугурацию Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 14 декабря 2018, 15:53 — REGNUM  Федеральные прокуроры Соединенных Штатов проверят иностранные источники финансирования комитета, занимавшегося организацией церемонии инаугурации действующего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, в ходе расследования будет проверяться версия о том, что часть пожертвований могла быть внесена с целью последующего влияния на политику Соединенных Штатов. Отмечается, что основное внимание прокуроров будет направлено на пожертвования из Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила о намерениях провести расследование деятельности президента США Дональда Трампа, его семьи и его знакомых, которые могли якобы нарушать закон.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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