Белград: Решение о создании армии в Косово «похоронило международное право»

Белград, , 15:53 — REGNUM В Белграде считают, что состоявшееся в парламенте Косово голосование о создании в крае вооружённых сил «похоронило международное право». Об этом заявил 14 декабря глава аппарата президента Сербии Никола Селакович, передаёт телерадиокомпания РТС.

По его словам, свой вклад в это внесли «США, Великобритания, Германия и вся часть так называемого международного сообщества, которая приняла формирование армии Косово и поддержала независимость Косово».

Спикер парламента Сербии Майя Гойкович назвала решение депутатов Косово «актом жёсткого нарушения резолюции СБ ООН 1244», а также отметила, что создание армии в крае «противоречит всем соответствующим региональным соглашениям».

«Это последнее из серии односторонних и насильственных решений, к которым прибегает Приштина и которые направлены против сербского народа в Косово и Метохии и разрушают основы архитектуры безопасности, созданной в последние десятилетия для обеспечения долгосрочной стабильности в регионе», — говорится в заявлении Гойкович, опубликованом на сайте парламента Сербии.

Она подчеркнула, что «подобная угроза миру и стабильности региона не должна оставаться без ответа международных институтов, и прежде всего тех, чья непосредственная обязанность — заботиться о сохранении правопорядка и гарантировать безопасности всех граждан Косово и Метохии».

Заместитель главы канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что принятые в Приштине решения означают «больше вооружения и военной техники из Соединенных Штатов и меньше прав, продовольствия и безопасности для сербского народа».

Он также напомнил, что в соответствии пунктом 16 резолюции 1244 СБ ООН, только международные силы могут использовать оружие и военную технику на территории Косово.

Как передавало ИА REGNUM, парламент Косово на заседании 14 декабря одобрил пакет законопроектов о преобразовании действующих в регионе сил безопасности в полноценные вооружённые силы. Документы были приняты единогласно без участия депутатов от партии «Сербский список», представляющей интересы косовских сербов, которые бойкотировали заседание.

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