«После собора на Украине останется каноническая УПЦ» — эксперт

Киев, , 15:41 — REGNUM У канонической Украинской православной церкви не смогут физически отнять Киево-Печерскую лавру. Об этом 14 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Руслан Бортник.

«Сегодня никто не способен физически забрать Лавру. Это значит существенный конфликт и что много украинцев будет по обе стороны конфликта… У власти не хватит времени, чтобы юридически оформить отнятие этого комплекса. Физически не дадут отнять прихожане, которых миллионы в Украине», — полагает Бортник.

Он прогнозирует, что после объединительного собора на Украине останется каноническая Украинская православная церковь.

«Мы увидим трех патриархов на территории Украины. Православное поле разделено на три части. Папа Римский — глава для греко-католиков. Константинопольский патриарх — глава для объединенного Киевского патриархата. И Московский патриархат, который останется, ничего с ним не сделается. Получим расколотое общество и пиар президента. Если УПЦ не присоединится, произойдет лишь частичная легализация Киевского патриархата», — подытожил Бортник.

По его словам, на Украине не завершился процесс объединения церквей из-за политической спешки со стороны президента Петра Порошенко.

«К сожалению, политизация этого процесса чрезвычайно глубокая. Президент Порошенко пытается использовать вопрос томоса как один из пунктов своей избирательной программы. Это плохо. Понимаю спешность, в которой находится президент, осталось мало времени для полномочий. Эту ситуацию в полной мере использовал Константинопольский патриархат, который навязывает свои условия проведения этого объединительного собора. Таким образом, мы потеряли возможность создания объединенной церкви в Украине, потому что процесс объединения не был завершен из-за политической спешки», — считает Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре министерство культуры Украины обжаловало в министерстве юстиции действия госрегистратора, который передал в аренду канонической УПЦ имущество Свято-Успенской Почаевской лавры. Прокуратура Тернопольской области контролирует ход уголовного расследования по факту превышения служебных полномочий госрегистратором.

Кроме того, 13 ноября министерство культуры Украины потребовало от канонической УПЦ прекратить незаконное строительство на территории Киево-Печерской лавры в Киеве. В министерстве напомнили, что УПЦ нарушает законодательство Украины об охране памятников, поскольку Киево-Печерская лавра является объектом в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, 30 ноября сотрудники службы безопасности Украины провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла. Обыски проходили в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Также обыски прошли в помещениях лавры в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной розни.