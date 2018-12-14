Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин: «Время прожектов ушло»

Великий Новгород, , 15:41 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 14 декабря, состоялась торжественная церемония вступления в должность мэра города Сергея Бусурина. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, инаугурация прошла в Новгородском кремле, в здании областной филармонии, и длилась полчаса.

Удостоверение мэра и нагрудный знак Сергею Бусурину вручил председатель думы Великого Новгорода Алексей Митюнов, ведь именно депутаты думы избрали нового градоначальника по итогам конкурсного отбора.

После этого Сергей Бусурин произнёс присягу:

«Вступая в должность мэра Великого Новгорода, торжественно клянусь: исполнять свои обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом Великого Новгорода и действующим законодательством; при решении всех вопросов высшей ценностью считать право всех новгородцев на достойную жизнь; не словом, но делом заботиться о сохранении и приумножении славы Великого Новгорода, всеми силами поддерживать веру народа и способствовать возрождению его духовности; крепить единство новгородцев, разрешать возникающие противоречия путем конструктивного диалога во благо всех жителей Великого Новгорода».

После поздравлений от губернатора Новгородской области Андрея Никитина, председателя Новгородской областной думы Елены Писаревой и митрополита Новгородского и Старорусского Льва Сергей Бусурин выступил с короткой речью, в которой объявил «новый этап развития города: этап личной ответственности каждого за сделанное и за то, что ещё необходимо сделать».

«Я готов брать ответственность на себя за принятые решения и буду ждать того же от подчинённых, жду того же от депутатов думы Великого Новгорода», — отметил Бусурин.

Он также заявил, что будет равняться на деятельность первого послевоенного председателя горисполкома Михаила Юдина, «когда город в течение 10 лет был поднят из руин».

«Тот опыт консолидации необходимо использовать», — заявил Бусурин.

Важнейшим направлением в своей работе он назвал «тесную обратную связь с жителями» и заявил, что его цель — «сделать так, чтобы новгородцы стали жить лучше, но не когда-то там, а сегодня и сейчас».

«Сегодня есть общественный запрос на обновление системы управления городом. Готов принять в свою команду всех, кто хочет работать на благо Великого Новгорода», — также заявил Сергей Бусурин и сказал «огромное спасибо» прежнему градоначальнику Юрию Бобрышеву.

Самого Бобрышева на церемонии не было.

«Время прожектов ушло, настала пора действовать. Давайте работать вместе на благо города», — заявил мэр.

По окончании церемонии руководители города и области возложили цветы к памятнику «Тысячелетие России» и к Вечному огню.

Напомним, Сергей Бусурин назначен на должность мэра Великого Новгорода по итогам конкурсного отбора, который он прошёл 22 ноября 2018 года. 28 ноября его кандидатуру поддержало большинство депутатов думы Великого Новгорода — 21 из 30 народных избранников. К исполнению обязанностей главы города он приступил с 3 декабря.

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