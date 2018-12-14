Аксёнов рассказал о главной угрозе для безопасности крымчан

Симферополь, , 15:39 — REGNUM Попытки украинских властей дестабилизировать ситуацию в Крыму являются основной угрозой для полуострова. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов написал в Facebook.

По словам руководителя региона, в Крыму растет угроза со стороны Украины и международных террористических организаций. Аксёнов подчеркнул, что для осуществления диверсий на полуострове могут быть привлечены сотрудники украинских спецслужб, в том числе те выходцы из Крыма, которые состоят в «добробатах».

Также к реализации диверсионно-террористических планов, по словам главы Крыма, могут быть привлечены члены международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил, что Крым нуждается в усилении мер безопасности мест детского оздоровления и отдыха, объектов транспортной инфраструктуры, а также топливно-энергетического комплекса.

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