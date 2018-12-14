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Парламент Косово принял решение о создании армии республики

Политика

Вооруженные силы Косово будут насчитывать 8 тыс. бойцов на постоянной службе и 3 тыс. в резерве

Приштина, 14 декабря 2018, 15:42 — REGNUM  14 декабря парламент частично признанной республики Косово утвердил решение о создании собственной армии, пишет газета Kronen Zeitung.

В голосовании приняли участие 107 из 120 парламентариев. Все они проголосовали в пользу создания армии Косово. Заседание бойкотировали депутаты от партии «Сербский список», выступающие против этой инициативы.

По решению парламента, действующие сейчас Силы безопасности Косово (алб. Forca e Sigurisë së Kosovës, FSK) будут преобразованы в регулярную армию. Для этого приняты три закона, наделяющие FSK расширенными полномочиями, которые раньше предусматривались только в чрезвычайных ситуациях.

На процесс этой трансформации предусмотрено десять лет. Название FSK сохранится. Армия Косово будет иметь на постоянной военной службе около 5 тыс. бойцов, еще 3 тыс. будут числиться в резерве.

Ранее Сербия выступила с жесткой критикой намерений Косово вплоть до угроз применить военную силу, однако в первой реакции на решение парламента Косово премьер-министр Сербии Ана Брнабич подчеркнула, что Белград привержен «пути мира».

США поддерживают стремление Приштины создать собственную армию, однако в НАТО этот шаг сочли «несвоевременным».

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Косово
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