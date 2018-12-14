Союзный Совмин в Бресте: ключевые вопросы не решены

Брест, Белоруссия, , 15:27 — REGNUM Россия готова к дальнейшей интеграции с Белоруссией в формате Союзного государства и увязывает решение важнейших вопросов двусторонних отношений с реализацией договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, предусматривающего создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и счётной палаты. Об этом 13 декабря в Бресте на заседании Совмина Союзного государства заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Открывая заседание, председатель Совмина Белоруссии Сергей Румас сообщил: «Перед нами насыщенная повестка дня, в ней 25 вопросов, охватывающих фактически все направления нашего взаимодействия». Он также указал на усилившийся в 2018 году дисбаланс в торговле товарами между Белоруссией и Россией, отметив, что двустороннее взаимодействие осложняют барьеры, с которыми сталкиваются субъекты хозяйствования двух стран.

«По итогам 10 месяцев 2018 года отрицательное сальдо взаимной торговли увеличилось на 3,3 млрд долларов. Причина этого — мы медленно движемся по решению важных для белорусской стороны проблемных экономических вопросов. Это и ограничение Россельхознадзором доступа на российский рынок продукции белорусского агропромышленного комплекса, запрет на участие белорусских предприятий в системах государственных закупок для нужд обороны и безопасности, ограничения на участие в российских программах субсидирования закупок сельскохозяйственной техники», — констатировал Румас.

Впрочем, не всё так плохо. Позже в заявлении для прессы глава белорусского правительства отметил: «В прошлом году взаимный товарооборот увеличился более чем на 23% и составил свыше 32 млрд долларов. По итогам 10 месяцев этого года рост товарооборота составил 12,7%. Сейчас крайне важно закрепить эту тенденцию».

Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2018−2022 годы) — тот документ, которым руководствуются члены правительство Белоруссии и России при определении перспектив союзного строительства. По словам Румаса, этот документ — обновлённая стратегия интеграционного развития. Медведев в свою очередь констатировал, что и ранее подписанные документы не выполнены.

«Торгово-экономические отношения развиваются позитивно, — сказал Медведев. — Если говорить о показателях оборота, он растёт — за 10 месяцев этого года почти на 13% — и вплотную уже подошёл к отметке в 30 млрд долларов. Если говорить о российской стороне, то мы увеличивали поставки машиностроительной, химической продукции, металлов и продовольствия. Торговля услугами растёт. Я думаю, и годовые показатели будут неплохими. Соответственно, и с белорусской стороны в общем и целом ситуация выглядит стабильно».

Председатель правительства РФ выразил солидарность с белорусским коллегой по снятию барьеров во взаимной торговле, отметив, что это надо продолжать делать «системно, последовательно». Он также констатировал, что Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России не выполнен и есть два сценария развития двусторонней интеграции.

«Если говорить о наших интеграционных проектах, то здесь есть два сценария. Один — консервативный, при сохранении контуров того Союзного государства, которое было создано, без повышения уровня интеграции до тех пределов, подчёркиваю, которые установлены в договоре от 8 декабря 1999 года, без формирования всех институтов, которые заложены в этот договор. При этом мы продолжим формирование Евразийского экономического союза пяти стран и другие проекты», — сообщил Медведев.

Председатель правительства РФ был вынужден признать: выполнено далеко не всё, о чём договорились Москва и Минск. По его мнению, «это и естественно — с учётом масштабных целей, которые этот документ предполагает».

«Именно поэтому второй вариант сотрудничества, продвинутый вариант, основан на повышении уровня интеграции до пределов, которые установлены в договоре, с одновременным повышением взаимозависимости экономик и возможностью оказания помощи и поддержки в ходе союзного строительства, решения самых разных вопросов, которые относятся к интеграции», — продолжил Медведев.

«Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счётной палаты. В том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. В этом случае нужно проводить единую налоговую политику, политику в области ценообразования, тарифообразования в той части, которая сейчас не передана Евразийской комиссии. Какой из этих вариантов выбрать, надо обсуждать здесь, на союзном Совмине, и на Высшем Государственном Совете, на уровне президентов двух стран. В любом случае мы открыты к обсуждению этих вопросов», — сказал председатель правительства РФ.

По итогам заседания было подписано 28 документов. В частности, подписаны постановления об исполнении бюджета Союзного государства и о ходе выполнения Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018−2022 годы. На протяжении многих лет союзная бюрократия обоснованно критикуется за своеобразный подход к трате бюджетных средств.

Одобренный проект бюджета Союзного государства на 2019 год включает доходную часть — свыше 7 млрд российских рублей и расходную — около 6,3 млрд рублей. Деньги предусмотрено тратить на 12 союзных программ. Значительная часть средств будет потрачена на содержание союзной бюрократии (один автопарк чего стоит) и, конечно же, представительские расходы.

Достойны критики принятые Совмином Союзного государства постановления «О внесении изменений в состав коллегии Государственного учреждения «Телерадиовещательная организация Союзного государства», а также об оплате труда работников этого госучреждения. За все годы своего существования ТРО так и не стала доминирующей в союзном информационном пространстве медийной группой, тогда как откровенно националистические и русофобские информресурсы своё влияние усилили.

Большое внимание Союзным Совмином уделено вопросам безопасности, в связи с чем приняты соответствующие резолюции и постановления. Среди них — резолюция Союзного Совмина «О ходе реализации программы Союзного государства «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации» на 2018−2021 годы». Также приняты решения о проекте Военной доктрины Союзного государства, о Плане совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации в 2019 году, о реализации программы Союзного государства «Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства» на период 2017—2021 годов».

Что интересно: долгожданного решения по единой визе Союзного государство решения не принято. МВД Белоруссии даже проводило аналогию с Шенгенским соглашением.

«Сегодня мы не подписывали визовое соглашение. Белорусская сторона к заседанию Совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим и соглашение будет готово к подписанию», — пояснил председатель белорусского правительства в заявлении для прессы.

Особо трепетно в правительстве Белоруссии отнеслись к подготовке подписанных в итоге постановлений Совмина Союзного государства о прогнозных балансах спроса и предложения агропродовольственной продукции Союзного государства на 2019 год и «Об индикативных балансах топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на 2019 год». Дело в том, что Александр Лукашенко на переговорах в Сочи с Владимиром Путиным летом сего года, на состоявшемся 6 декабря в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также других мероприятиях постоянно поднимал вопрос о препятствиях, которые якобы искусственно чинятся Москвой в поставках белорусского продовольствия на российский рынок и несправедливых, по его мнению, ценах и ограничениях при поставках в Белоруссию российских газа, нефти и нефтепродуктов.

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Как выяснилось, 11 декабря в ходе прошедших в Москве переговоров на уровне вице-премьеров зампред правительства РФ Дмитрий Козак не обсуждал с делегацией из Белоруссии «компенсацию» за изменение российского налогового законодательства («налоговый манёвр» в нефтяной сфере) и предоставления скидки на газ. В правительстве РФ увязали принятие соответствующих решений с реализацией договора о создании Союзного государства. В переговорах участвовали курирующий ТЭК вице-премьер Игорь Ляшенко, а также бывший вице-премьер, курировавший ТЭК в белорусском Совмине, а с недавнего времени — посол в России Владимир Семашко.

13 декабря в Бресте нефтегазовые вопросы снова поднимались белоруской стороной, и снова результат был тем же. Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что вопрос снижения стоимости российского газа для Белоруссии на Союзном Совмине не рассматривался, а вопроса о «компенсации» официальному Минску так называемых «потерь» от изменения российского налогового законодательства в нефтяной сфере («большой налоговый манёвр) будет рассмотрен позже «в более широком формате» и на правительственном уровне в конектсе «более широкого круга тем», связанных со строительством Союзного государства Белоруссии и России, которое определено договором от 1999 года.

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Таким образом, два ключевых вопроса — по союзной визе и по поставкам в Белоруссию российских углеводородов, несмотря на активное обсуждение, на Совмине Союзного государства не были решены. Важнейшим итогом состоявшегося 13 декабря Союзного Совмина можно считать принципиально иной уровень обсуждения союзной проблематики: правительство РФ наконец-то обратило внимание на реализацию союзного договора и увязало с этим вопросы так называемой поддержки Белоруссии, уже стоившей России более ста миллиардов долларов.

Выступая 14 декабря в Минске перед участниками проплаченного властями Белоруссии «пресс-тура» для региональных российских СМИ, Александр Лукашенко «как экономист» назвал «чепухой» сумму в $100 млрд — примерно во столько эксперты ВШЭ и других организаций оценивают поддержку Белоруссии со стороны России за 11 лет союзного строительства. Впрочем, МВФ в своём докладе указывал цифру $106 млрд пресловутой поддержки за период с 2005 по 2015 годы. По словам руководителя постсоветской республики, этим данным верить нельзя, а следует слушать белорусских госпропагандистов, которые «могут дать адекватную и профессиональную оценку». То есть проблематику Союзного государства могут обсуждать только те, кому это положено чиновниками, так и не реализовавшими подписанный почти 20 лет назад союзный договор.

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«Хочу сказать, союзный проект, проект Союзного государства может быть совершенно иначе исполнен, если мы приложим старания к тому, чтобы реализовать договор, подписанный в декабре 1999 года, включая создание структур, которые до сих пор не созданы, но которые этим договором предполагаются. Это откроет абсолютно новую страницу в интеграции между нашими странами и позволит нам решать самые разные вопросы, включая вопросы финансово-экономического взаимодействия, политических консультаций и массу других вопросов, которые по договору 1999 года отнесены к его компетенции», — сообщил прессе председатель правительства РФ по итогам Союзного Совмина.