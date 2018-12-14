В Казахстане назначен глава комитета по стратегии фонда «Самрук-Казына»

Астана, , 15:25 — REGNUM Комитет по стратегии при совете директоров фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» возглавил министр национальной экономики Казахстана Тимур Слуйменов, сообщает 14 декабря агентство «КазТАГ».

Комитет будет рассматривать вопросы планирования и реализации государственных стратегических задач. В частности, комитет будет согласовывать стратегию развития фонда, а также следить за ходом её реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября управляющий директор по трансформации, приватизации и реструктуризации фонда «Самрук-Казына» Нурлан Рахмеров заявил, что фонд планирует перейти на трехуровневую структуру: фонд, отраслевые субхолдинги, производственные компании.

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