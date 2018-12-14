Парламент Косово без сербских депутатов утвердил создание армии

Приштина, , 15:20 — REGNUM Парламент отделившегося от Сербии края Косово на заседании 14 декабря принял пакет законопроектов о преобразовании действующих в регионе сил безопасности в полноценные вооружённые силы, сообщает Koha ditore.

Депутаты утвердили проекты законов «О силах безопасности», «О службе в силах безопасности», а также о преобразовании министерства безопасности в министерство обороны Косово.

Как сообщается, документы были приняты в ускоренном порядке без участия депутатов от партии «Сербский список», представляющей интересы косовских сербов, которые бойкотировали заседание.

Принятыми законопроектами определяются компетенция, принципы организации и функционирования сил безопасности Косово как «многоэтнических профессиональных вооружённых сил, уполномоченных для работы на территории страны и за рубежом в соответствии с конституционным и юридическим мандатом».

«Силы безопасности Косово защищают суверенитет и территориальную целостность, граждан, собственность и интересы Республики Косово и подлежат демократическому гражданскому контролю», — говорится также в документе.

Предполагается, что армия Косово будет сформирована из пяти тысяч солдат регулярных войск и трёх тысяч резервистов. Пакетом законопроектов предусмотрено выделение 300 млн евро из бюджета на дополнительное вооружение, оснащение и обучение армии в течение ближайших трёх лет.

Напомним, что Сербия выступает категорически против создания армии в Косово, заявляя, что реализация данных намерений Приштины противоречит резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и в целом будет иметь «непредсказуемые последствия для безопасности всего региона».

Российская сторона также неоднократно указывала на то, что резолюция СБ ООН 1244, являющаяся единственным международно-правовым актом в области косовского урегулирования, предусматривает пребывание на территории края исключительно многонациональных сил под международным контролем.

Западные покровители Приштины, в частности США, ранее заявлявшие о преждевременности формирования в Косово полноценной армии и подчёркивавшие необходимость согласования этого вопроса со всеми этническими общинами в крае, в том числе сербами, не стали препятствовать последним действиям косовских властей и ограничились сдержанными заявлениями.

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