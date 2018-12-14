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Наместник Киево-Печерской лавры: СБУ саботирует не меня, а святую церковь

Политика

Ранее СБУ обвинила митрополита в подготовке беспорядков во время «объединительного собора»

Киев, 14 декабря 2018, 15:17 — REGNUM  Служба безопасности Украины (СБУ) устраивает саботаж против святой церкви, заявил настоятель Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел, сообщает 14 декабря «112 Украина».

Митрополит отметил, что в течение 25 лет он подвергался постоянному угнетению от правительства, президентов и партий Украины.

Обвинения СБУ в организации беспорядков во время «объединительного собора» раскольников — это саботаж «против самого Христа», подчеркнул священник.

Напомним, правительство Украины ранее начало проверку святынь в Киево-Печерской лавре, чего никогда не было. Тогда митрополит Павел сказал, что вполне могут начаться обыски и притеснения от власти, которые и начались перед «объединительным собором».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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