Тбилиси, , 15:12 — REGNUM В порядок инаугурации президента Грузии внесены изменения, которые отражают новую конституционную реальность, говорится в официальном сообщении администрации президента Грузии.

По информации президентской администрации, необходимость таких изменений была обусловлена многократно измененной Конституцией, в результате чего утвержденный еще в 2001 году указом президента порядок инаугурации устарел и не соответствовал реальности.

«Это изменение привело процедуру в соответствие с конституционной реальностью, а также, что самое важное, утвердило тот прецедент, который был создан встречей между президентом Георгием Маргвелашвили и новоизбранным президентом Саломе Зурабишвили. Утвержден новый порядок, в котором расписаны функция и роль уже будущего президента в процессе инаугурации, к также то, где происходит принятие присяги новоизбранным президентом», — заявила парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили.

По ее словам, эти изменения стали продолжением первого в истории Грузии прецедента, когда действующий президент мирно передает полномочия своему правопреемнику.

Напомним, что до сих пор в истории современной и независимой Грузии ни один президент «мирно» и «цивилизованно» свою власть новоизбранному главе государства не передавал. Даже Михаил Саакашвили, партия которого признала поражение на парламентских выборах 2012 года, после президентских выборов 2013 года покинул страну и в церемонии инаугурации нынешнего президента Георгия Маргвелашвили не участвовал.

Необходимость внесения изменений возникла еще и потому, что местом проведения инаугурации президента, согласно изданному еще в 2001 году указу, было здание парламента в Тбилиси. Но так как оппозиция в лице «Единого национального движения» и его сторонников собиралась в день инаугурации устроить у здания парламента масштабную акцию протеста, правящая партия решила перенести эту церемонию из столицы в регион и выбрала местом инаугурации дворец царя Ираклия Второго в Телави. После этого лидеры ЕНД сообщили, что меняют место проведения акции и эпицентом акции объявляют Телави. Параллельно оппозиция собирается провести митинги в Тбилиси и других городах страны и опротестовать избрание президентом Саломе Зурабишвили.

Напомним, что 28 ноября в Грузии состоялся второй тур выборов президента. Первый тур проходил 28 октября, и по его итогам первые два места заняли Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. Саломе Зурабишвили вступит в должность президента после церемонии инаугурации, которая должна состояться 16 декабря.