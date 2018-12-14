«Объединительный собор» в Киеве будет надежно охраняться — глава полиции

Киев, , 14:59 — REGNUM Полиция обеспечит полный порядок во время проведения «объединительного собора» в Киеве, заявил глава полиции Украины Сергей Князев, сообщает 14 декабря «112 Украина».

По его словам, полиция обладает достаточными силами и средствами, чтобы обеспечить безопасность собора. При этом Князев не сказал, сколько будет привлечено полицейских в охране собора.

Напомним, 15 декабря на Украине проходит «объединительный собор», на котором раскольники должны заявить о создании украинской автокефальной церкви. Тем не менее формально собор должен пройти при участии всех церквей Украины, но УПЦ МП отказалась принимать участие в съезде раскольников.