В Кремле объяснили приостановку встреч Путина с лидерами партий

Москва, , 14:42 — REGNUM Практика встреч президента России Владимира Путина с лидерами партий будет возобновлена, как только в графике главы государства появится время, заявил 14 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры парламентских партий сказали Путину, что хотели бы возобновить встречи, в свою очередь глава государства ответил, что обязательно найдет в графике место.

«Хотя это не так просто, но тем не менее, это будет сделано со временем, — сказал представитель Кремля. — Когда это будет, мы вам обязательно сообщим».

Напомним, ранее Песков, отвечая на вопрос, планируются ли встречи Путина с новыми главами российских регионов до конца 2018 года, заявил, что пока график «плавающий, много якорных дат и событий», вокруг которых график еще формируется.

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