Генсек НАТО сожалеет о создании армии Косово

Брюссель, , 14:32 — REGNUM Принятое властями Косово решение о формировании собственной армии вызывает сожаление, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его заявление опубликовано на сайте военного блока.

«Сожалею, что это решение было принято, несмотря на озабоченность, выраженную НАТО», — подчеркнул Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, данный шаг властей Косово является несвоевременным. Также глава альянса добавил, что после принятого решения НАТО придется пересмотреть уровень взаимодействия с Силами безопасности Косово.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря глава парламента Косово Кадри Весели заявил, что США поддержали намерение властей республики о создании собственных вооруженных сил.

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